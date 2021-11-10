Виртуальная встреча, запланированная между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином, состоится уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Представители Белого дома и посольства Китая в Вашингтоне отказались подтвердить эту информацию.

Как отмечает агентство, обе стороны заявили, что достигли принципиальной договоренности о проведении виртуальной встречи между лидерами государств до конца года после переговоров в швейцарском Цюрихе в прошлом месяце между советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и главным дипломатом Китая Ян Цзечи.

Официальные лица США считают, что прямые контакты с Си Цзиньпином – лучший способ предотвратить конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечает агентство.

Ожидания от встречи большие – Вашингтон и Пекин спорят по разным вопросам, начиная от причин пандемии COVID-19 и заканчивая расширением ядерного арсенала Китая. Но команда Байдена пока не рассчитывает достичь конкретных результатов.

Ранее Власти писали, что Байден раскритиковал Си Цзиньпина за отсутствие на саммите по климату в Глазго.

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