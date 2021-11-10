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Кличко высказался о возможном союзе с Разумковым
10.11.2021 10:15

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил возможность объединения с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Кличко не исключил объединения с Разумковым

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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