Политические Сводки
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|Кличко высказался о возможном союзе с Разумковым
|10.11.2021 10:15
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Мэр Киева Виталий Кличко не исключил возможность объединения с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.Кличко не исключил объединения с Разумковым
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