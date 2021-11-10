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До февраля в Европе от COVID-19 может умереть полмиллиона человек – ВОЗ
10.11.2021 10:35

Если ситуация с противодействием пандемии COVID-19 в Европе не изменится, то по прогнозам к 1 февраля от болезни умрет около 500 тысяч человек.

В ВОЗ призвали страны противостоять COVID-19 frnbdytt

Ранее Власти писали, что в Европе зарегистрировано 55-процентное увеличение случаев COVID-19 за последние четыре недели.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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