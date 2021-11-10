Если ситуация с противодействием пандемии COVID-19 в Европе не изменится, то по прогнозам к 1 февраля от болезни умрет около 500 тысяч человек.

Ранее Власти писали, что в Европе зарегистрировано 55-процентное увеличение случаев COVID-19 за последние четыре недели.

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