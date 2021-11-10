Политические Сводки
- В немецком Бундестаге предложили направлять беженцев из Беларуси в Украину
- Данилов рассказал, что рассмотрят на внезапном заседании СНБО
- Литовские пограничники готовы открыть огонь по «зеленым человечкам» из Беларуси
- До февраля в Европе от COVID-19 может умереть полмиллиона человек – ВОЗ
- Кличко высказался о возможном союзе с Разумковым
|Литовские пограничники готовы открыть огонь по «зеленым человечкам» из Беларуси
|10.11.2021 11:35
|
Литовские пограничники откроют огонь по вооруженным сотрудникам белорусских спецслужб, если они пересекут границу, но по мигрантам стрелять не будут.Литовские пограничники могут отурыть огонь по вооруженным людям
Ночью 10 ноября белорусские пограничники на военных машинах силой доставили к границе с Литвой около пятисот нелегальных мигрантов, приказав разбиться на группы.
Поделитесь статьей с друзьями