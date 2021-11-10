Политические Сводки
- В немецком Бундестаге предложили направлять беженцев из Беларуси в Украину
- Данилов рассказал, что рассмотрят на внезапном заседании СНБО
- Литовские пограничники готовы открыть огонь по «зеленым человечкам» из Беларуси
- До февраля в Европе от COVID-19 может умереть полмиллиона человек – ВОЗ
- Кличко высказался о возможном союзе с Разумковым
|Данилов рассказал, что рассмотрят на внезапном заседании СНБО
|10.11.2021 11:55
|
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду будет посвящено ситуации, которая сложилась на границе с Беларусью.
Об этом сообщило Интерфакс-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.
«Вчера было два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, потом было большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня – заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов», – сказал Данилов.
Ранее Власти писали, что президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны на среду, 10 ноября, хотя раньше они проходили только по пятницам.