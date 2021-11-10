Социал-демократы в немецком Бундестаге предложили отправить беженцев с белорусско-польской границы в Украину, где они будут ждать решение о предоставлении убежища в ЕС.

Ранее Власти писали, что две большие группы мигрантов силой снесли ограждения на границе и прорвались через польскую границу.

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