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|В немецком Бундестаге предложили направлять беженцев из Беларуси в Украину
|10.11.2021 12:35
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Социал-демократы в немецком Бундестаге предложили отправить беженцев с белорусско-польской границы в Украину, где они будут ждать решение о предоставлении убежища в ЕС.В Германии хотят, чтобы беженцы ждали решения ЕС в Украине
Ранее Власти писали, что две большие группы мигрантов силой снесли ограждения на границе и прорвались через польскую границу.
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