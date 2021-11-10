Политические Сводки
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|Аваков рассказал о своем участии в партии Разумкова
|10.11.2021 13:55
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Быший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг информацию о создания партии вместе с экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.Аваков опроверг информацию о политическом союзе с Разумковым
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