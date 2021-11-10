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Данилов озвучил план на случай штурма беженцами украинской границы
10.11.2021 20:35

В случае штурма границы Украины беженцами, которые скопились на территории Беларуси, ответ будет адекватным.

Данилов раскрыл подробности заседания СНБО

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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