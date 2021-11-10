Политические Сводки
- Украина пригрозила Беларуси непоправимыми последствиями за признание Крыма российским
- Данилов озвучил план на случай штурма беженцами украинской границы
- Беларусь признала Крым российским
- Россия обвинила ЕС в катастрофе с беженцами и отправила в Беларусь бомбардировщики
- Беженцы для депутатов Бундестага и санкции для граждан Никарагуа: итоги заседания СНБО
|Данилов озвучил план на случай штурма беженцами украинской границы
|10.11.2021 20:35
|
В случае штурма границы Украины беженцами, которые скопились на территории Беларуси, ответ будет адекватным.Данилов раскрыл подробности заседания СНБО
Поделитесь статьей с друзьями