Политические Сводки
- Украина пригрозила Беларуси непоправимыми последствиями за признание Крыма российским
- Данилов озвучил план на случай штурма беженцами украинской границы
- Беларусь признала Крым российским
- Россия обвинила ЕС в катастрофе с беженцами и отправила в Беларусь бомбардировщики
- Беженцы для депутатов Бундестага и санкции для граждан Никарагуа: итоги заседания СНБО
|Украина пригрозила Беларуси непоправимыми последствиями за признание Крыма российским
|10.11.2021 21:55
|
В Министерстве иностранных дел Украины пообещали жестко отреагировать в случае официального признания Беларусью оккупированного Крыма российским.МИД Украины рассказал о последствиях признания оккупированного Крыма российским
Как ранее сообщали Власти, Лукашенко сказал, что признает Крым российским, когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.
Поделитесь статьей с друзьями