В Министерстве иностранных дел Украины пообещали жестко отреагировать в случае официального признания Беларусью оккупированного Крыма российским.

Как ранее сообщали Власти, Лукашенко сказал, что признает Крым российским, когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию.

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