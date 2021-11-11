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Министр культуры Ткаченко подает в отставку – СМИ
11.11.2021 06:35

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко утром 11 ноября подаст заявление о своей отставке председателю Верховной Рады.

Ткаченко подаст заявление об отставке 11 ноября

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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