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|Министр культуры Ткаченко подает в отставку – СМИ
|11.11.2021 06:35
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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко утром 11 ноября подаст заявление о своей отставке председателю Верховной Рады.Ткаченко подаст заявление об отставке 11 ноября
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