Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором рассказал о вакцинации, российских войсках, тарифах, олигархах и беженцах.



Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил пятого президента Петра Порошенко за доказательство того, что закон об олигархах работает.

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