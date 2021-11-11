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Зеленский внезапно обратился к украинцам: что он сказал – коротко
11.11.2021 08:55

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором рассказал о вакцинации, российских войсках, тарифах, олигархах и беженцах.

Зеленский записал видеообращение к украинцам


Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил пятого президента Петра Порошенко за доказательство того, что закон об олигархах работает.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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