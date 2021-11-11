Политические Сводки
- Кулеба и Ермак встретились с советником Байдена в Вашингтоне: о чем поговорили
- Зеленский внезапно обратился к украинцам: что он сказал – коротко
- США и Китай неожиданно договорились о совместной работе над выбросами
- Зеленский поблагодарил Порошенко за работающий закон об олигархах
- Министр культуры Ткаченко подает в отставку – СМИ
|Зеленский внезапно обратился к украинцам: что он сказал – коротко
|11.11.2021 08:55
|
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором рассказал о вакцинации, российских войсках, тарифах, олигархах и беженцах.Зеленский записал видеообращение к украинцам
Поделитесь статьей с друзьями