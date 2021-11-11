Политические Сводки
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|Кулеба и Ермак встретились с советником Байдена в Вашингтоне: о чем поговорили
|11.11.2021 09:15
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак в Вашингтоне встретились с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.Кулеба, Ермак и Салливан встретились в Вашингтоне
Как ранее сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на климатический саммит в Великобританию встретился и побеседовал с президентом США Джозефом Байденом.
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