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Беженцам на границе перебрасывают оружие и взрывчатку с Донбасса, – Лукашенко
11.11.2021 12:35

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беженцам на границе с Польшей перебрасывают оружие и боеприпасы с Донбасса, следовательно возможен вооруженный конфликт.

Беженцам якобы передают оружие

Ранее Власти писали, что в Беларуси в лагере мигрантов на границе с Польшей умер от простуды 14-летний подросток.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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