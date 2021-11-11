Политические Сводки
- В США конгрессмены попросили Байдена отправить в Украину оружие и американских военных
- Беженцам на границе перебрасывают оружие и взрывчатку с Донбасса, – Лукашенко
- Кулеба и Ермак встретились с советником Байдена в Вашингтоне: о чем поговорили
- Зеленский внезапно обратился к украинцам: что он сказал – коротко
- США и Китай неожиданно договорились о совместной работе над выбросами
|Беженцам на границе перебрасывают оружие и взрывчатку с Донбасса, – Лукашенко
|11.11.2021 12:35
|
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беженцам на границе с Польшей перебрасывают оружие и боеприпасы с Донбасса, следовательно возможен вооруженный конфликт.Беженцам якобы передают оружие
Ранее Власти писали, что в Беларуси в лагере мигрантов на границе с Польшей умер от простуды 14-летний подросток.
Поделитесь статьей с друзьями