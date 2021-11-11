Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что беженцам на границе с Польшей перебрасывают оружие и боеприпасы с Донбасса, следовательно возможен вооруженный конфликт.

Ранее Власти писали, что в Беларуси в лагере мигрантов на границе с Польшей умер от простуды 14-летний подросток.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира