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|В США конгрессмены попросили Байдена отправить в Украину оружие и американских военных
|11.11.2021 13:15
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Американские конгрессмены обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой рассмотреть возможность отправки американских военнослужащих в Украину.В США хотят отправить в Украину своих военных
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