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В США конгрессмены попросили Байдена отправить в Украину оружие и американских военных
11.11.2021 13:15

Американские конгрессмены обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой рассмотреть возможность отправки американских военнослужащих в Украину.

В США хотят отправить в Украину своих военных

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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