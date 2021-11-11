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|Ткаченко подал заявление об отставке
|11.11.2021 14:15
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал заявление об отставке.
О своем решении политик сообщил в Facebook.
Поводом отставки стало решение Кабинета министров об отделении Госкино от Минкульта, принятое на закрытом заседании 10 ноября.
«Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина — нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют — не мой концепт и ценности», — отметил Ткаченко.
Заявление Ткаченко об отставке
«Всё будет культура», – написал Ткаченко под своим заявлением об отставке.
Ранее Власти писали, что министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко утром 11 ноября подаст заявление о своей отставке председателю Верховной Рады.