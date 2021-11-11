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|ООН созывает экстренное заседание Совбеза из-за беженцев
|11.11.2021 15:15
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Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет экстренное заседание 11 ноября из-за ситуации с беженцами на границе Беларуси и Польши.Несколько стран инициировали экстренное заседание Совбеза ООН
Ранее Власти сообщали, что в Беларуси в лагере мигрантов на границе с Польшей умер от простуды 14-летний подросток.
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