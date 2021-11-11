Лукашенко попросил Россию подключится к дежурству на границах Беларуси.

Об этом сообщает «БЕЛТА».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что просил Министерство обороны России поучаствовать в мониторинге ситуации на границе между Беларусью и Польшей. По его словам, об этом он попросил лично Путина.

Лукашенко считает, что кольцо – Прибалтика, Польша и Украина – должны мониторить бомбардировщики с ядерным оружием. И об этом якобы уже существуют договоренности с российской стороной.

«Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами», – заявил Лукашенко.

Кроме бомбардировщиков, по мнению Лукашенко, на границе должны присутствовать белорусские и российские военнослужащие.

«Россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию», – подчеркнул белорусский руководитель.

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