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|Лукашенко пригрозил миру российскими бомбардировщиками с ядерным оружием
|11.11.2021 15:25
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Лукашенко попросил Россию подключится к дежурству на границах Беларуси.Кроме бомбардировщиков, по мнению Лукашенко, на границе должны присутствовать белорусские и российские военнослужащие
Об этом сообщает «БЕЛТА».
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что просил Министерство обороны России поучаствовать в мониторинге ситуации на границе между Беларусью и Польшей. По его словам, об этом он попросил лично Путина.
Лукашенко считает, что кольцо – Прибалтика, Польша и Украина – должны мониторить бомбардировщики с ядерным оружием. И об этом якобы уже существуют договоренности с российской стороной.
«Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами», – заявил Лукашенко.
Кроме бомбардировщиков, по мнению Лукашенко, на границе должны присутствовать белорусские и российские военнослужащие.
«Россияне, белорусы, вместе мы должны контролировать эту ситуацию», – подчеркнул белорусский руководитель.
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