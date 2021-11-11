Омбудсмен просит пересмотреть перевод школ на дистанционное обучение.

Об этом Людмила Денисова сообщила в своем Telegram-канале.

Омбудсмен Людмила Денисова направила обращение в Минздрав и в Министерство образования по поводу дистанционного обучения в школах. По ее мнению, обучение в онлайн режиме нарушает право детей на получение качественного образования.

Омбудсмен не отрицает необходимости введения карантинных мер в период пандемии COVID-19, однако считает, что эти ограничения должны применяться исключительно при несоблюдении уровня вакцинации учителей и росте заболеваемости учащихся.

Людмила Денисова отмечает, что на дистанционной форме обучения в Украине работает в данный момент находятся 7,3 тысячи школ (51% от общего количества). И это не смотря на то, что вакцинация педагогов происходит довольно быстрыми темпами, а уровень заболеваемости детей, по данным Министерства здравоохранения Украины, не превышает 8% из общего числа инфицированных COVID -19.

Учитывая вышесказанное, Денисова считает принудительный перевод учебного процесса большинства школ в режим онлайн не обоснованным. Более того, дистанционная форма обучения, по мнению омбудсмена нарушает право детей на получение качественного образования.

В подтверждении своих слов Денисова приводит слова директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганса Клюге, который не раз высказывался о том, что для преодоления всплеска болезни нужно не закрывать школы, а соблюдать противоэпидемические меры в учебных заведениях.

Людмила Денисова обратилась к Министру здравоохранения Украины и Министру образования и науки Украины о пересмотре позиции относительно перевода учебных заведений на дистанционную форму, в частности, исключение их из перечня учреждений, которые подлежат закрытию, при введении уровней противоэпидемических мер.

Как ранее сообщали Власти, министерство образования рекомендовало школам пойти на досрочные каникулы из-за стремительного распространения коронавируса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира