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Ирак готовит самолет для эвакуации беженцев с белорусской границы
11.11.2021 16:15

Иракские курды обсуждают с властями страны отправку авиарейса в Беларусь для эвакуации оказавшихся на границе с Польшей сограждан.

Беженцев с белорусской границы могут вернуть в Иран

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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