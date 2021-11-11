Политические Сводки
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|Ирак готовит самолет для эвакуации беженцев с белорусской границы
|11.11.2021 16:15
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Иракские курды обсуждают с властями страны отправку авиарейса в Беларусь для эвакуации оказавшихся на границе с Польшей сограждан.Беженцев с белорусской границы могут вернуть в Иран
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