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Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку: но есть одно условие
11.11.2021 17:15

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о готовности прекратить голодовку при условии, что его переведут в обычную гражданскую больницу.

Саакашвили готов прекратить голодовку при одном условии

Ранее Власти писали, что прежний президент Грузии и глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что после госпитализации в тюремную больницу его избили.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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