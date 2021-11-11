Политические Сводки
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|Саакашвили прекратил голодовку
|11.11.2021 17:35
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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили 11 ноября решил прекратить свою голодовку, поскольку она стала «орудием борьбы против его страны».Саакашвили отказался от реабилитации в тюремной больнице
Как ранее сообщали Власти, возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает в тюрьме Рустави, критическое, существует угроза его жизни.
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