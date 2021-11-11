Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили 11 ноября решил прекратить свою голодовку, поскольку она стала «орудием борьбы против его страны».

Как ранее сообщали Власти, возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает в тюрьме Рустави, критическое, существует угроза его жизни.

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