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Саакашвили прекратил голодовку
11.11.2021 17:35

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили 11 ноября решил прекратить свою голодовку, поскольку она стала «орудием борьбы против его страны».

Саакашвили отказался от реабилитации в тюремной больнице

Как ранее сообщали Власти, возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает в тюрьме Рустави, критическое, существует угроза его жизни.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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