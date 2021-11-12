США сообщили союзникам из Европейского Союза, что Россия может использовать возможность вторжения в Украину на фоне усиления напряженности из-за мигрантов и проблем энергоресурсами.

Ранее Власти писали, что власть президента США провела консультации со своими ключевыми союзниками и партнерами по ситуации безопасности на границах Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира