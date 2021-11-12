Политические Сводки
- В Украине объявили об энергетической войне с Россией
- США предупредили союзников о возможном вторжении России в Украину
- Литва, Латвия и Эстония заявили об угрозе военного конфликта из-за беженцев
- Путин пожаловался Меркель на корабли НАТО и украинские беспилотники
- Игорь Терехов официально назван мэром Харькова
|В Украине объявили об энергетической войне с Россией
|12.11.2021 08:55
|
Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил о том, что сейчас Украина действительно находится в состоянии энергетической войны с Россией.Россия заблокировала поставки угля в украину из Казахстана
Поделитесь статьей с друзьями