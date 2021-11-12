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В Украине объявили об энергетической войне с Россией
12.11.2021 08:55

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил о том, что сейчас Украина действительно находится в состоянии энергетической войны с Россией.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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