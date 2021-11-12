Политические Сводки
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|Это игра в гольф, а не бокс: Байден и Си Цзиньпин проведут в понедельник виртуальную встречу
|12.11.2021 09:55
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Президент США Джо Байден и китайский руководитель Си Цзиньпин в понедельник, 15 ноября, проведут виртуальный саммит на фоне напряженности в вопросах торговли, прав человека и военной деятельности.У США и Китая наметились общие интересы
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