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Это игра в гольф, а не бокс: Байден и Си Цзиньпин проведут в понедельник виртуальную встречу
12.11.2021 09:55

Президент США Джо Байден и китайский руководитель Си Цзиньпин в понедельник, 15 ноября, проведут виртуальный саммит на фоне напряженности в вопросах торговли, прав человека и военной деятельности.

У США и Китая наметились общие интересы

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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