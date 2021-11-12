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Главы МИД стран нормандской четверки встретятся без России: названа дата
12.11.2021 13:35

15 ноября в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел Украины, Франции и Германии.

Об этом сообщают немецкие СМИ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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