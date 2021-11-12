Политические Сводки
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|Главы МИД стран нормандской четверки встретятся без России: названа дата
|12.11.2021 13:35
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15 ноября в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел Украины, Франции и Германии.
Об этом сообщают немецкие СМИ.
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