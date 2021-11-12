В понедельник, 15 ноября, состоится съезд партии «Слуга Народа», на котором рассмотрят вопросы ротации руководства политической силы.

Об этом сообщила в Telegram спикер партии «Слуга народа» Юлия Палийчук.

Она добавила, что по результатам съезда планируется принятие ряда политических заявлений и обращений.

ранее СМИ сообщали, что съезд должен был пройти в субботу, 13 ноября. На нем якобы должны были рассмотреть вопрос о лишении манданта бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Однако, как сообщил Интерфакс-Украина, заместить главы депутатской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук не подтвердила эту информацию о том.

По ее словам, съезд состоится 19-20 ноября.

«Пока что нет повестки дня съезда, следовательно подтвердить информацию о том, что он планирует рассматриваться вопрос касательно мандата Разумкова, я не могу. Но в принципе такие разговоры, дискуссии ведутся, хотелось бы все-таки услышать позицию юристов, нужно обсудить этот вопрос и принять какое-то консолидированное решение. Но пока что не могу подтвердить», – сказала нардеп.

Вместе с тем Кравчук отметила, что съезд точно намерен рассмотреть вопросы о переизбрании руководителя партии и внесения изменений в устав политсилы.

По информации источника

По его словам, такой ход мог бы выстрелить в долгосрочной перспективе, но после обнародования последних партийных рейтингов никто далеко уже не смотрит. А в короткой перспективе лишение мандата ретингового политика – это еще один минус слугам и плюс экс-спикеру.

Ранее Власти писали, что в парламентской фракции “Слуга народа” потребовали от экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова определиться, остается ли он в составе монобольшинства.

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