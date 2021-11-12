Погода, Новости, загрузка...
Никому не позволю говорить по-хамски: Ахметов высказался о конфликте с Зеленским
12.11.2021 19:35

Бизнесмен Ринат Ахметов отрицает, что манера общения представителей Офиса президента с ним и его людьми ухудшила его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ахметов прокомментировал слухи о конфликте с Зеленским

Ранее Власти писали, что 31-летний сын Рината Ахметова – Дамир Ахметов является обладателем двух вилл в швейцарском кантоне Женева, на берегу Женевского озера.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий