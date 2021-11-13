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В России назвали два сценария военного вторжения в Украину
13.11.2021 02:35

Вторжение России в Украину маловероятно, но есть два сценария, при которых вероятно проведение военной операции.

В России считают оба сценария маловероятными

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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