Политические Сводки
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|В России назвали два сценария военного вторжения в Украину
|13.11.2021 02:35
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Вторжение России в Украину маловероятно, но есть два сценария, при которых вероятно проведение военной операции.В России считают оба сценария маловероятными
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