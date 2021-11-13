США, Европейский союз и НАТО выступили с заявлениями, осуждающими использование людей в политических целях для гибридной атаки на другие государства.

Как сообщали Власти, США сообщили союзникам из Европейского Союза, что Россия может использовать возможность вторжения в Украину на фоне усиления напряженности из-за мигрантов и проблем энергоресурсами.

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