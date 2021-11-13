Политические Сводки
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|На партсъезде в понедельник Слуги народа обсудят подготовку к выборам президента – нардеп
|13.11.2021 09:35
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На ближайшем съезде партии “Слуга народа” будет рассмотрен вопрос о подготовке к президентским выборам 2024 года.Слуги начнут готовится к выборам президента
Ранее Власти писали, что в понедельник, 15 ноября, состоится съезд партии «Слуга Народа», на котором рассмотрят вопросы ротации руководства политической силы.
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