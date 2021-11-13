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Арахамия рассказал о судьбе мандата Разумкова
13.11.2021 11:15

На партийном съезде, который пройдет 15 ноября, слуги народа не будут лишать мандата экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Арахамия пообещал не лишать Разумкова мандата

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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