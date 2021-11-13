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Эстония отгородится от России 130 км колючей проволоки
13.11.2021 11:35

На границе Эстонии с Россией установят заграждения из колючей проволоки на протяжении 130 км, чтобы предотвратить возможную гибридную атаку.

Эстония опасается гибридной атаки со стороны России

Ранее Власти писали, что в сети опубликовали альтернативный план попадания беженцев в Европу через Украину, если не получится пройти через белорусско-польскую границу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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