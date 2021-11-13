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|Эстония отгородится от России 130 км колючей проволоки
|13.11.2021 11:35
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На границе Эстонии с Россией установят заграждения из колючей проволоки на протяжении 130 км, чтобы предотвратить возможную гибридную атаку.Эстония опасается гибридной атаки со стороны России
Ранее Власти писали, что в сети опубликовали альтернативный план попадания беженцев в Европу через Украину, если не получится пройти через белорусско-польскую границу.
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