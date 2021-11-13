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|Кандидат в президенты Южной Кореи выступил против окончания войны с КНДР
|13.11.2021 12:35
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Кандидат в президенты Южной Кореи Юн Сок Ёль высказался против официального окончания войны с КНДР.Северная Корея сначсала должна заняться денуклеризацией
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