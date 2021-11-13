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Кандидат в президенты Южной Кореи выступил против окончания войны с КНДР
13.11.2021 12:35

Кандидат в президенты Южной Кореи Юн Сок Ёль высказался против официального окончания войны с КНДР.

Северная Корея сначсала должна заняться денуклеризацией

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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