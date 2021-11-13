|Сирийская авиакомпания отменила рейсы в Минск
|13.11.2021 21:15
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Авиакомпания Cham Wings Airlines приняла решение приостановить свои полеты в Национальный аэропорт Минск.Cham Wings Airlines приняла решение с 13 ноября приостановить свои полеты в Минск
Об этом авиакомпания Cham Wings Airlines сообщила у себя в Twitter.
Решение об отмене было принято на фоне обвинений в сторону авиакомпании в перевозке мигрантов в Минск, и таким образом содействии миграционному кризису на границе между Польшей и Беларусью.
«Поскольку большинство пассажиров Cham Wings, летящих в Минск, является сирийцами, Cham Wings Airlines приняла решение с 13 ноября приостановить свои полеты в Национальный аэропорт Минска», – сообщили в компании.
Иракские авиалинии также подтвердили, что не возобновят полеты в Минск из-за миграционного кризиса.
Как ранее сообщали власти, Турция запретила продавать авиабилеты в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена
Как ранее сообщали Власти: