В Болгарии начались президентские выборы и выборы депутатов однопалатного парламента.

Об этом сообщает «ТАСС».

В Болгарии начались выборы президента и досрочные выборы депутатов однопалатного парламента – Народного собрания. На пост главы государства претендуют 23 кандидата. А на 240 депутатских мест претендуют более 5 тысяч кандидатов.

По всей стране открылись около 13 тысяч избирательных участков. На 9 399 из них будет проводиться голосование с использованием специализированных машин, еще 750 участков будут работать в 68 странах мира. Право голосовать имеют около 6,7 млн граждан.

В досрочных парламентских выборах принимают участие представители 20 партий и семи коалиций. На 240 депутатских мест претендуют более 5 тысяч кандидатов. По оценке экспертов, в голосовании примут участие около 3,3 млн избирателей.

Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20:00 избирательные участки завершат работу.

Как ранее сообщали Власти, в соответствии с приказом министра здравоохранения Болгарии Украина внесена в список стран «красной зоны» из-за роста числа заболевших COVID-19.

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