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|Британский спецназ готов к экстренной переброске в Украину из-за угрозы вторжения России
|14.11.2021 16:35
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В Великобритании около 600 военнослужащих готовы к экстренной отправке в Украину из-за угрозы военной агрессии со стороны России.Ооколо 600 британских спецназовцев готовы вылететь в Украину
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