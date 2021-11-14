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Британский спецназ готов к экстренной переброске в Украину из-за угрозы вторжения России
14.11.2021 16:35

В Великобритании около 600 военнослужащих готовы к экстренной отправке в Украину из-за угрозы военной агрессии со стороны России.

Ооколо 600 британских спецназовцев готовы вылететь в Украину

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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