Политические Сводки
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|Альянс должен вмешаться: Польша, Литва и Латвия обсуждают запуск 4-й статьи НАТО
|14.11.2021 19:35
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Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность запуска консультаций с НАТО из-за угроз безопасности, связанной с ситуаций возле границ.Премьер Польши заявил о возможной помощи со стороны НАТО
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