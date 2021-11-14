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Альянс должен вмешаться: Польша, Литва и Латвия обсуждают запуск 4-й статьи НАТО
14.11.2021 19:35

Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность запуска консультаций с НАТО из-за угроз безопасности, связанной с ситуаций возле границ.

Премьер Польши заявил о возможной помощи со стороны НАТО

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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