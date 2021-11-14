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Готовимся к нескольким сценариям: в Луцке прошло совещание СНБО
14.11.2021 20:15

В Луцке состоялось межведомственное совещание по вопросам обороны границы с Беларусью под руководством секретаря СНБО Алексея Данилова.

Данилов рассказал об итогах совещания СНБО

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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