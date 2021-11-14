Политические Сводки
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|Готовимся к нескольким сценариям: в Луцке прошло совещание СНБО
|14.11.2021 20:15
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В Луцке состоялось межведомственное совещание по вопросам обороны границы с Беларусью под руководством секретаря СНБО Алексея Данилова.Данилов рассказал об итогах совещания СНБО
Ранее
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