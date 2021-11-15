Политические Сводки
- Лукашенко попросил Путина разместить несколько дивизионов «Искандер» на границе с Украиной
- Готовимся к нескольким сценариям: в Луцке прошло совещание СНБО
- Альянс должен вмешаться: Польша, Литва и Латвия обсуждают запуск 4-й статьи НАТО
- Британский спецназ готов к экстренной переброске в Украину из-за угрозы вторжения России
- В Болгарии проходят президентские и парламентские выборы
|Лукашенко попросил Путина разместить несколько дивизионов «Искандер» на границе с Украиной
|15.11.2021 01:35
|
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему нужно несколько российских дивизионов «Искандер» на границе с Украиной и на западном направлении.Лукашенко попросил российские "Искандеры"
Ранее
Поделитесь статьей с друзьями