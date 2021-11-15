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Лукашенко попросил Путина разместить несколько дивизионов «Искандер» на границе с Украиной
15.11.2021 01:35

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему нужно несколько российских дивизионов «Искандер» на границе с Украиной и на западном направлении.

Лукашенко попросил российские "Искандеры"

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