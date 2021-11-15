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В Украину из США прибыло 80 тонн боеприпасов
15.11.2021 06:55

В воскресенье, 14 ноября в Украину из США прибыла партия боеприпасов массой около 80 тыс килограмов.

США прислали в Украину партию дополнительной военной помощи

Партия боеприпасов прибыла в Украину 14 ноября

Ранее Власти писали, что американские конгрессмены обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой рассмотреть возможность отправки американских военнослужащих в Украину.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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