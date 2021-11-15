В воскресенье, 14 ноября в Украину из США прибыла партия боеприпасов массой около 80 тыс килограмов.

Партия боеприпасов прибыла в Украину 14 ноября

Ранее Власти писали, что американские конгрессмены обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой рассмотреть возможность отправки американских военнослужащих в Украину.

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