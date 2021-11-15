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|В Украину из США прибыло 80 тонн боеприпасов
|15.11.2021 06:55
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В воскресенье, 14 ноября в Украину из США прибыла партия боеприпасов массой около 80 тыс килограмов.США прислали в Украину партию дополнительной военной помощи
Партия боеприпасов прибыла в Украину 14 ноября
Ранее Власти писали, что американские конгрессмены обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой рассмотреть возможность отправки американских военнослужащих в Украину.
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