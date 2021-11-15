Кризис с мигрантами на белорусско-польской границе спровоцирован Минском, чтобы отвлечь внимание от действий России около границы с Украиной.

Ранее Власти писали, что Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность запуска консультаций с НАТО из-за угроз безопасности, связанной с ситуаций возле границ.

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