Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины огласит огласит промежуточный отчет в понедельник, 15 ноября.

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