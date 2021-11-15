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Опередить Bellingcat: Безуглая анонсировала на сегодня отчет ВСК по вагнеровцам
15.11.2021 09:55

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины огласит огласит промежуточный отчет в понедельник, 15 ноября.

Безуглая пообещала обнародовать отчет по вагнеровцам в понедельник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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