Уходящий в отставку начальник Генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что вооруженные силы должны быть готовы к войне с Россией.

Ранее Власти писали, что Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность запуска консультаций с НАТО из-за угроз безопасности, связанной с ситуаций возле границ.

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