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Лукашенко предложил доставить мигрантов с границы самолетами «Белавиа» в Мюнхен
15.11.2021 10:55

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 2-3 тысячи мигрантов – не проблема для Евросоюза и он готов самолетами авиакомпании “Белавиа” вывезти их в Мюнхен.

Лукашенко заявил, что беженцы не хотят возвращаться домой

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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