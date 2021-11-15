Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 2-3 тысячи мигрантов – не проблема для Евросоюза и он готов самолетами авиакомпании “Белавиа” вывезти их в Мюнхен.

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