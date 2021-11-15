Политические Сводки
- Западные спецслужбы предупредили о возможном вторжении РФ в Украину: украинская разведка в курсе
- Лукашенко предложил доставить мигрантов с границы самолетами «Белавиа» в Мюнхен
- Нужно быть готовым к войне с Россией – глава Генштаба Великобритании
- Опередить Bellingcat: Безуглая анонсировала на сегодня отчет ВСК по вагнеровцам
- В «Слуге народа» назвали имя кандидата на пост главы партии
|Западные спецслужбы предупредили о возможном вторжении РФ в Украину: украинская разведка в курсе
|15.11.2021 14:15
|
Сотрудники западных спецслужб и украинской разведки располагают данными о высокой вероятности нового российского вторжения в Украину.Россия может вторгнуться в Украину зимой
Поделитесь статьей с друзьями