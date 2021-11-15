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Западные спецслужбы предупредили о возможном вторжении РФ в Украину: украинская разведка в курсе
15.11.2021 14:15

Сотрудники западных спецслужб и украинской разведки располагают данными о высокой вероятности нового российского вторжения в Украину.

Россия может вторгнуться в Украину зимой

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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