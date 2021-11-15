Политические Сводки
- ВСК назвала причины и виновных в Иловайской трагедии
- Bellingcat уже на этой неделе выпустит расследование о боевиках ЧВК «Вагнер»
- В Украине катастрофически ускорились темпы снижения запасов угля
- «Слуги народа» избрали нового главу партии
- Западные спецслужбы предупредили о возможном вторжении РФ в Украину: украинская разведка в курсе
|ВСК назвала причины и виновных в Иловайской трагедии
|15.11.2021 21:55
|
Временная следственная комиссия Верховной Рады назвала основной причиной Иловайской трагедии ненадлежащую организацию обороны страны.К Иловайской трагедии привело несколько факторов
Поделитесь статьей с друзьями