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ВСК назвала причины и виновных в Иловайской трагедии
15.11.2021 21:55

Временная следственная комиссия Верховной Рады назвала основной причиной Иловайской трагедии ненадлежащую организацию обороны страны.

К Иловайской трагедии привело несколько факторов

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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