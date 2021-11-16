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|Меркель и Лукашенко почти час обсуждали мигрантов на границе
|16.11.2021 07:15
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Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 50 минут по телефону обсуждали проблему беженцев на границе с Польшей, Литвой и Латвией.Меркель и Лукашенко общались почти час
Ранее
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