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Меркель и Лукашенко почти час обсуждали мигрантов на границе
16.11.2021 07:15

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 50 минут по телефону обсуждали проблему беженцев на границе с Польшей, Литвой и Латвией.

Меркель и Лукашенко общались почти час

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