Политические Сводки
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|Макрон пообещал Путину защищать территориальную целостность Украины
|16.11.2021 07:35
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Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказал “серьезную озабоченность” из-за российских войск на украинской границе и заявил о “воле защищать всю территорию Украины”.Макрон и Путин общались 1 час 45 минут
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