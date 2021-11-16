Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказал “серьезную озабоченность” из-за российских войск на украинской границе и заявил о “воле защищать всю территорию Украины”.

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