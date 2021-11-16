Погода, Новости, загрузка...
Макрон пообещал Путину защищать территориальную целостность Украины
16.11.2021 07:35

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказал “серьезную озабоченность” из-за российских войск на украинской границе и заявил о “воле защищать всю территорию Украины”.

Макрон и Путин общались 1 час 45 минут

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий