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|Встреча “старых друзей”: о чем договорились Байден и Си Цзиньпин на виртуальных переговорах
|16.11.2021 08:15
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Президент США Джо Байден и руководитель Китая Си Цзиньпин провели в понедельник, 15 ноября. виртуальный саммит.Президент США Джо Байден разговаривает с китайским лидером Си Цзиньпином из Белого дома в Вашингтоне.
Об этом сообщает Reuters.
«Наша ответственность как лидеров Китая и США состоит в том, чтобы гарантировать, что соперничество между нашими странами не приведет к конфликту», – сказал Байден.
Назвав Байдена «старым другом», Си Цзиньпин сказал, что обе стороны должны укрепить взаимодействие и сотрудничество для решения многих проблем, с которыми они сталкиваются.
После почти двухчасового первого заседания, которое длилось на полчаса дольше, чем ожидалось, обе стороны взяли 15-минутный перерыв, прежде чем возобновить беседу.
Байден и Си не встречались лицом к лицу с тех пор, как Байден стал президентом. В последний раз они разговаривали по телефону в сентябре.
Ранее Власти писали, что у Вашингтона и Пекина есть разногласия по многим вопросам – от происхождения пандемии COVID-19 до увеличивающегося ядерного арсенала Китая. Официальные лица США считают, что прямое взаимодействие с Си – лучший способ предотвратить перерастание отношений между двумя крупнейшими экономиками мира в конфликт.