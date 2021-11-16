Президент США Джо Байден и руководитель Китая Си Цзиньпин провели в понедельник, 15 ноября. виртуальный саммит.

Об этом сообщает Reuters.

«Наша ответственность как лидеров Китая и США состоит в том, чтобы гарантировать, что соперничество между нашими странами не приведет к конфликту», – сказал Байден.

Назвав Байдена «старым другом», Си Цзиньпин сказал, что обе стороны должны укрепить взаимодействие и сотрудничество для решения многих проблем, с которыми они сталкиваются.

После почти двухчасового первого заседания, которое длилось на полчаса дольше, чем ожидалось, обе стороны взяли 15-минутный перерыв, прежде чем возобновить беседу.

Байден и Си не встречались лицом к лицу с тех пор, как Байден стал президентом. В последний раз они разговаривали по телефону в сентябре.

Ранее Власти писали, что у Вашингтона и Пекина есть разногласия по многим вопросам – от происхождения пандемии COVID-19 до увеличивающегося ядерного арсенала Китая. Официальные лица США считают, что прямое взаимодействие с Си – лучший способ предотвратить перерастание отношений между двумя крупнейшими экономиками мира в конфликт.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира