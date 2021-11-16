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Лукашенко и Путин обсудили по телефону мигрантов, Украину и Меркель
16.11.2021 13:35

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провели очередную телефонную беседу, на которой обсудили ряд актуальных вопросов.

Путин и Лукашенко в очередной раз пообщались по телефону

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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